НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными

НАТО спустя 20 лет после бомбардировок считает, что они были необходимыми и легитимными.



Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса, бомбардировки начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.

«Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», — говорится в заявлении. В нем отмечается, что цель операции заключалась в том, чтобы «положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косова, а также обеспечить возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям».

Напомним, 24 марта 2019 года исполнилось 20 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия под названием «Союзная сила». Бомбардировки начались без санкции СБ ООН.