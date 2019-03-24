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Житель Ульяновской области коллекционирует уникальные Кораны

08:21, 24.03.2019
Житель Ульяновской области коллекционирует уникальные Кораны
Фото: Олег Тихонов

В коллекции Рамиса Сафина представлены Кораны на 28 языках мира, сообщает портал «Ульяновская правда».

В его коллекции можно найти священные книги на финском, французском, башкирском, киргизском языках. Есть рукописный Коран на арабском, который издан в начале прошлого века. Коллекцию Рамис Сафин начал собирать 25 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани вышла в свет книга «Коръән Кәрим тәржемәсе» (перевод Священного Корана на татарский язык). Автор — Габдельбари Исаев, который был муфтием с 1975-го по 1980 год. Сочинение получило одобрение экспертного совета Духовного управления мусульман РТ. Руководителем проекта стал востоковед, профессор Европейского университета Санкт-Петербурга и колумнист «Реального времени» Альфрид Бустанов. Он выступил научным редактором книги. Канонический редактор — Юсуф Куряев.

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