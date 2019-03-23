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Трамп отменил новые санкции против КНДР

02:37, 23.03.2019
Трамп отменил новые санкции против КНДР
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил о своем решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.

«Сегодня Министерство финансов объявило, что дополнительные крупномасштабные санкции, наряду с уже существующими, будут введены против Северной Кореи. Я сегодня распорядился отозвать эти дополнительные санкции!» — написал американский лидер в Twitter.

Трамп не пояснил, о каких именно ограничениях идет речь. 22 марта Минфин США не объявлял об ограничительных мерах против КНДР.

Политолог Александр Асафов считает, что такая «отмена» санкций против КНДР сделана для достижения медийного эффекта.

«Трамп показывает, что он, если его визави выполняют договоренности, способен проявлять милосердие», — цитирует Асафова RT.

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