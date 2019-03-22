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В Иннополисе создадут взлетно-посадочные площадки для аэротакси

18:51, 22.03.2019
В Иннополисе создадут взлетно-посадочные площадки для аэротакси
Фото: innopolis.ru

Иннополис и международный альянс McFly.aero договорились о совместных испытаниях беспилотных летательных аппаратов на электрической энергии для городской среды.

Согласно подписанному меморандуму, в городе планируется разработать комплекс наземной инфраструктуры для аэротакси, в том числе создать взлетно-посадочные площадки, системы управления воздушным движением, подготовить и заниматься лоббированием изменений в нормативно-правовую базу.


Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев заявил, что город готов к внедрению новых технологий. Гендиректор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, в свою очередь, отметил, что для особой экономической зоны важно участвовать в таких технологических проектах, передает пресс-служба Иннополиса.

Ранее в Министерстве информатизации и связи РТ сообщили, что Иннополис может стать площадкой для тестирования новых летательных аппаратов.

Технологии Татарстан
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