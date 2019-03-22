В Иннополисе создадут взлетно-посадочные площадки для аэротакси

Иннополис и международный альянс McFly.aero договорились о совместных испытаниях беспилотных летательных аппаратов на электрической энергии для городской среды.

Согласно подписанному меморандуму, в городе планируется разработать комплекс наземной инфраструктуры для аэротакси, в том числе создать взлетно-посадочные площадки, системы управления воздушным движением, подготовить и заниматься лоббированием изменений в нормативно-правовую базу.



Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев заявил, что город готов к внедрению новых технологий. Гендиректор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, в свою очередь, отметил, что для особой экономической зоны важно участвовать в таких технологических проектах, передает пресс-служба Иннополиса.



Ранее в Министерстве информатизации и связи РТ сообщили, что Иннополис может стать площадкой для тестирования новых летательных аппаратов.