Медведев назвал предвыборную кампанию на Украине «грязной и жесткой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался о ходе избирательной кампании на Украине.

По его словам, правительство РФ не раз указывало на грубые нарушения в предвыборной гонке, но реакции на это не было. В связи с этим российская сторона перестала понимать,«с кем на Украине можно разговаривать».

«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано», — заявил Медведев в интервью болгарской газете «Труд».

Глава Кабмина подчеркнул, что Россия хочет наладить отношения с Украиной, так как там живет много российских граждан, а страны объединяет общая история и культура.

Ранее сообщалось, что в выборах президента Украины примет участие рекордное количество кандидатов. Голосование пройдет 31 марта.