Пресс-секретарь Юлии Началовой назвала главную причину смерти певицы

Российская певица Юлия Началова умерла из-за заражения крови. Об этом заявила пресс-секретарь Анна Исаева.

Точная причина смерти стала известна по результатам вскрытия. По словам Исаевой, врачам удалось справиться с первой волной сепсиса, но со второй совладать не получилось. В результате у Началовой остановилось сердце, передают «Вести».

Исаева добавила, что никто не мог даже предположить, что маленькая рана на ноге может привести к трагедии. В больницу певица поступила уже с высокой температурой и загноившейся раной, вокруг которой кожа стала быстро мертветь. После введения в состояние искусственной комы у нее начали отказывать легкие и почки.

Напомним, Юлия Началова умерла от остановки сердца в московской больнице в субботу, 16 марта. Ей было 38 лет. Певица похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что американский продюсер планирует написать книгу про Юлию Началову.