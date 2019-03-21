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Американский продюсер планирует написать книгу про Юлию Началову

05:58, 21.03.2019
Американский продюсер планирует написать книгу про Юлию Началову
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Композитор и продюсер из США Уолтер Афанасьев намерен написать книгу о российской певице Юлии Началовой.

По его словам, новость о смерти артистки шокировала его. До этого Афанасьев признавался, что Началова была ему «другом и любимой русской певицей».

«Я очень переживаю. Я лежу, плачу и слушаю нашу музыку. Это меня разрушило, слов нет. Жить без нее будет очень тяжело. Я напишу целую книгу про нее», — цитирует композитора издание Super.

Уточняется, что знакомство Началовой и Афанасьева произошло в 2010 году. Их познакомил певец Филипп Киркоров. Вскоре продюсер написал для певицы песню «Жди меня».

Стоит отметить, что Афанасьев является автором хитов для таких звезд мировой эстрады, как Мэрайя Кэри и Селин Дион.

Напомним, Юлия Началова умерла от остановки сердца в московской больнице в субботу, 16 марта. Ей было 38 лет.

Ранее бывший муж Юлии Началовой прокомментировал ее смерть.

ОбществоКультура
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