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Минобрнауки Самарской области предложило отчислять из детсадов за прогулы

10:59, 22.03.2019
Минобрнауки Самарской области предложило отчислять из детсадов за прогулы
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Министерство образования и науки Самарской области предложило отчислять детей из детских садов, если они долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин.

Как сообщает «РИА Новости», в ведомство поступают обращения от руководителей детсадов с просьбой отрегулировать вопрос, когда в учреждении числится ребенок, прогуливающий посещения, но на его место нельзя зачислить другого ребенка, который ждет своей очереди в детский сад.

Ранее сообщалось, что 29 детских садов построят в Татарстане в 2019 году, это позволит создать дополнительно более 6 тыс. мест. В 2018 году было построено семь детсадов на 800 мест.

ОбществоОбразование
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