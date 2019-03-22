Минобрнауки Самарской области предложило отчислять из детсадов за прогулы

Министерство образования и науки Самарской области предложило отчислять детей из детских садов, если они долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин.

Как сообщает «РИА Новости», в ведомство поступают обращения от руководителей детсадов с просьбой отрегулировать вопрос, когда в учреждении числится ребенок, прогуливающий посещения, но на его место нельзя зачислить другого ребенка, который ждет своей очереди в детский сад.

Ранее сообщалось, что 29 детских садов построят в Татарстане в 2019 году, это позволит создать дополнительно более 6 тыс. мест. В 2018 году было построено семь детсадов на 800 мест.