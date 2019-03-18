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В Татарстане в 2019 году откроют 29 новых детсадов

11:10, 18.03.2019 5
В Татарстане в 2019 году откроют 29 новых детсадов
Фото: pixabay.com

29 детских садов построят в Татарстане в 2019 году, это позволит создать дополнительно более 6 тыс. мест, доложил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов на сессии Госсовета Татарстана. В 2018 году было построено 7 детсадов на 800 мест.

В 2020-2022 годах в Татарстане планируется строительство дошкольных учреждений более чем на 9 тыс. мест, из них 6 тыс. — ясли.

— К 2022 году все дети будут обеспечены местами в детсадах, — заявил Бурганов.

Напомним, ранее сообщалось, что в казанском ЖК «Салават купере» началось строительство трех детских садов. Они разместятся в 7-м, 8-м и 11-м кварталах. Два детсада будут на 260 мест, еще один на 220, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ. Застройщиком объектов выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГИСУ). Генподрядчиком является ООО «Ак Таш».


ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    но что на этот раз напишете нытыки? Только Татарстан строить столько школ и садиков. больше такого нигде нет в регионах России.
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    Анонимно 18 марта
    Это по-Вашему плохо или хорошо?)) Как-то не ясна Ваша позиция
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  • Анонимно 18 марта
    конечно хорошо. столько садиков в год открыть. просто у нас же есть дежурнын нытыки . которын видять во всем только черное.
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    Анонимно 18 марта
    ааа, Вы об этом)) согласен, тролей у нас хватает))
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  • Анонимно 18 марта
    А вот интересно... д.Сад в ЖК "Светлый" в Куюках входит в перечисленное количество? а-то они не могутразобраться между собой - то наш жилой комплекс входит в Казань, то - не входит... и про садик - обеащил еще в 2015ом запустить, а только в 2018ом начали строить. хотя в "Светлом" одни из самых дешевых квартиры, как раз для молодых семей с маленькими детьми...
    Кстати, уважаемые журналисты, вот вам тема для рассуждения. Там ситуация с необходимостью садика обостряется
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