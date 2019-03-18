В Татарстане в 2019 году откроют 29 новых детсадов

29 детских садов построят в Татарстане в 2019 году, это позволит создать дополнительно более 6 тыс. мест, доложил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов на сессии Госсовета Татарстана. В 2018 году было построено 7 детсадов на 800 мест.



В 2020-2022 годах в Татарстане планируется строительство дошкольных учреждений более чем на 9 тыс. мест, из них 6 тыс. — ясли.

— К 2022 году все дети будут обеспечены местами в детсадах, — заявил Бурганов.

Напомним, ранее сообщалось, что в казанском ЖК «Салават купере» началось строительство трех детских садов. Они разместятся в 7-м, 8-м и 11-м кварталах. Два детсада будут на 260 мест, еще один на 220, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ. Застройщиком объектов выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (ГИСУ). Генподрядчиком является ООО «Ак Таш».



