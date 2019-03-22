Дом дружбы народов приглашает встретить Науруз на Казанском ипподроме

Фото: Олег Тихонов

Дом дружбы народов приглашает на празднование Науруза, которое состоится 23 марта на Казанском ипподроме.

Начало в 10 часов, официальное открытие запланировано на 12 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане потратили почти 50 млн рублей на мероприятия межнациональной направленности в 2017 году. Об этом сообщили на заседании Общественного совета Министерства культуры РТ. По словам замминистра культуры Татарстана Гузель Шариповой, в 2017 году в РТ было проведено 70 мероприятий. Расширилась география национально-культурных организаций. Наибольшей популярностью пользуются этнокультурные праздники. «Широкую масленицу» и «Науруз» посетили по 5 тысяч человек, а комплекс мероприятий к Дню родного языка и Дню русского языка собрал более 51 тысячи татарстанцев.