Правительство РФ утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях

Правительство РФ утвердило положение о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, сообщается на официальном портале правительства РФ.

Установлены особенности приема на целевое обучение по программам высшего образования. Прием на целевое обучение будет проводиться по отдельному конкурсу в рамках квоты. Список специальностей и направлений подготовки будет определяться правительством РФ. Предусматривается усиление ответственности за несоблюдение договора.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2019 года изменятся правила приема на целевое обучение в российских вузах. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова во время выступления на Неделе российского бизнеса в Москве. По ее словам, отныне вуз обязан осуществлять прием на целевое обучение в пределах установленных ему контрольных цифр приема.