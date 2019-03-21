Гидрометцентр РТ зафиксировал в воздухе Казани превышение ПДК по формальдегиду

Гидрометцентр РТ 18 и 19 марта зафиксировал в воздухе Казани превышение ПДК (предельно допустимая концентрация) по формальдегиду. Данные были зафиксированы в пунктах наблюдения в Авиастроительном и Советском районах.

В Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сообщили, что максимальное значение составило 0,127 мг/куб. м (2,54 ПДК).

Метеорологи пояснили, что незначительные превышения санитарно-гигиенических нормативов по формальдегиду наблюдаются в городах довольно часто.

Источником формальдегида является автомобильный транспорт. Также формальдегид образуется в атмосфере при фотоокислении органических соединений, которое усиливается в солнечную погоду. 18 и 19 марта в Казани отмечалась антициклональная малооблачная погода.

Ранее «Гринпис» посчитал достаточными усилия Казани по борьбе с загрязнением воздуха.