Скончался актер сериала «Дальнобойщики» Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по сериалу «Дальнобойщики», скончался сегодня в возрасте 75 лет в больнице Волгограда.
Как сообщила внучка актера Ксения Амирова, состояние Зайченко ухудшилось, у него был третий инфаркт, передает ТАСС.
Дата прощания и место похорон актера пока неизвестны.
Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое Волгоградской области. Он снялся в фильмах «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз». Также Зайченко известен по ролям в сериалах «Дальнобойщики» и «Участок». В 1998 году он получил звание «Заслуженный артист РФ».
Напомним, что накануне ушел из жизни артист Театра имени Моссовета, народный артист России Анатолий Адоскин.ОбществоКультура
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