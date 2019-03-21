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Скончался актер сериала «Дальнобойщики» Петр Зайченко

18:05, 21.03.2019
Скончался актер сериала «Дальнобойщики» Петр Зайченко
Фото: скриншот видео youtube.com

Российский актер Петр Зайченко, известный по сериалу «Дальнобойщики», скончался сегодня в возрасте 75 лет в больнице Волгограда.

Как сообщила внучка актера Ксения Амирова, состояние Зайченко ухудшилось, у него был третий инфаркт, передает ТАСС.

Дата прощания и место похорон актера пока неизвестны.

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое Волгоградской области. Он снялся в фильмах «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз». Также Зайченко известен по ролям в сериалах «Дальнобойщики» и «Участок». В 1998 году он получил звание «Заслуженный артист РФ».

Напомним, что накануне ушел из жизни артист Театра имени Моссовета, народный артист России Анатолий Адоскин.

ОбществоКультура
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