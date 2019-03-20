Скончался народный артист России Анатолий Адоскин

Скончался артист Театра имени Моссовета, народный артист России Анатолий Адоскин. Ему был 91 год.

Актер скончался у себя дома.

О дате прощания и похорон будет объявлено позже, сообщается на сайте театра.

Помимо театра Адоскин также снялся в фильмах «Два капитана», «Братья Карамазовы», «Часы остановились в полночь», «Весенние грозы», «Наши соседи», «Склероз совести», «Хотите верьте, хотите — нет» и т. д.