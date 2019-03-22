Сегодня в Татарстане ожидается дождь, туман и до +6°С

Сегодня, 22 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов РТ осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем местами небольшие. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер переменных направлений слабый. На дорогах местами гололедица.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от 0°С до -5°С. Максимальная температура днем — от +1°С до +6°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +2°С до +6°С.