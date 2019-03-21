В Прикамье семь районов переведут в городские округа
Депутаты заксобрания Пермского края решили перевести семь муниципальных районов региона в статус городских округов.
Преобразования коснутся Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Октябрьского, Очерского, Чердынского и Чусовского районов, пишет «Коммерсант».
Глава Добрянского района Константин Лызов заявил, что объединение позволит сэкономить около 30 млн рублей.
Руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун высказался против объединения. По словам коммуниста, предлагаемая инициатива усиливает кризис местного самоуправления, которое потеряло независимость от краевой власти.
Краевой министр территориального развития Александр Борисов также рассказал, что город Чусовой сохранит статус ТОСЭР, несмотря на административные изменения.ОбществоВласть
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