Евгения Тарасова — о серебряной медали: «Сегодня была моя победа над собой»

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свой прокат, принесший им серебряную медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар.

— В произвольной программе получились все элементы, были совсем небольшие ошибки. Одно касание рукой. Сегодня было тяжело. Я боролась сама с собой, потому что допускала ошибки на протяжении сезона. И сегодня была моя победа над собой — я смогла все сделать в программе, — приводит слова Тарасовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

— Мы очень устали. Соревнования шли два дня подряд. Ранним утром. В произвольной программе была борьба, за элементы. Не могу назвать это легким прокатом. Но, кроме касания рукой, мы постарались все сделать и довольны тем, что сделали все, что могли. Боролись до конца, — заявил Владимир Морозов.

По сумме короткой и произвольной программ Тарасова и Морозов набрали 228,47 балла. Победила китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84). Напомним, что Евгения Тарасова представляет Татарстан.

