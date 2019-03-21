«Ак Барс» закроет сезон выставочным матчем команды Свитова против команды Зарипова

29 марта в «Татнефть Арене» состоится официальное закрытие хоккейного сезона в Казани. Мероприятие пройдет в формате выставочного матча — в составы команд войдут игроки «Ак Барса», «Барса» и «Ирбиса». Капитанами станут Александр Свитов и Данис Зарипов, а руководить игрой со скамейки вместе с тренерами будут известные болельщики «барсов».

Программа закрытия начнется в 18.00 на площади перед ареной. В фойе у болельщиков будет возможность живого общения с хоккеистами трех команд.

Сама двухсторонняя встреча начнется с Мастер-шоу из пяти конкурсов и продолжится выставочной игрой из двух периодов по 15 минут. Вход на закрытие сезона будет свободным, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» закончил сезон 3 марта, уступив в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина омскому «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.