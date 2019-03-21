Власти Башкирии уменьшили прожиточный минимум на 1,7%, до 8,7 тыс. рублей

Правительство Башкирии установило прожиточный минимум на четвертый квартал 2018 года в размере 8 784 рублей. Это на 1,7% меньше по сравнению с третьим кварталом.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 9 355 рублей (-1,6%), для пенсионеров — 7 193 рубля (-1,2%), для детей — 8 723 рубля (-2,8%), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что сегодня Государственная дума РФ приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Закон был подготовлен в рамках реализации послания президента России Владимира Путина. Устанавливается, что размер ежемесячной доплаты до прожиточного минимума пенсионера не подлежит пересмотру в связи с текущей индексацией пенсий и единовременных денежных выплат