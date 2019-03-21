В Москву прибыл один из ближайших помощников Ким Чен Ына

В Москве находится один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чхан Сон. Он является фактическим главой администрации северокорейского лидера.

Он прибыл в Россию во вторник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап». Поездка может указывать на подготовку визита Ким Чен Ына в Россию, так как приехавший корейский чиновник отвечает за подготовку логистики перед зарубежными поездками лидера КНДР.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может посетить Россию с официальным визитом после того, как в конце февраля он провел неудачные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.