Апрель в ряде регионов России может стать аномально холодным
В апреле в некоторые регионы России придут сильные морозы. Об этом заявила в интервью «РГ» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
По ее словам, в ряде субъектов, в том числе на севере России, ожидаются заморозки вплоть до -20. В Якутии возможно похолодание до -30. На севере Центрального региона в апреле столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов.
На юге Центрального округа возможны заморозки до -7 градусов. Средняя температура ожидается днем в районе от +9 до +14 градусов. В Москве температура в апреле будет чуть выше нормы — около +5,8 градуса.
В Краснодарском крае днем температура будет подниматься до +17 градусов. При похолоданиях и здесь возможна температура до -2 градусов.
Напомним, ранее профессор КФУ рассказал об аномальной погоде в Казани.Общество
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