Апрель в ряде регионов России может стать аномально холодным

В апреле в некоторые регионы России придут сильные морозы. Об этом заявила в интервью «РГ» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, в ряде субъектов, в том числе на севере России, ожидаются заморозки вплоть до -20. В Якутии возможно похолодание до -30. На севере Центрального региона в апреле столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов.

На юге Центрального округа возможны заморозки до -7 градусов. Средняя температура ожидается днем в районе от +9 до +14 градусов. В Москве температура в апреле будет чуть выше нормы — около +5,8 градуса.

В Краснодарском крае днем температура будет подниматься до +17 градусов. При похолоданиях и здесь возможна температура до -2 градусов.

Напомним, ранее профессор КФУ рассказал об аномальной погоде в Казани.