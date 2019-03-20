ФРС США вновь оставила базовую ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседании сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 2,25—2,5% годовых.

В сообщении регулятора отмечается, что ФРС не прогнозирует повышение базовой процентной ставки в 2019 году, а в 2020 году планируется одно повышение — до 2,6%.

Кроме того, ФРС понизила прогноз роста ВВП США в текущем году с 2,3 до 2,1%, в 2020 году — с 2% до 1,9%. Прогноз на 2021 год остался на уровне 1,8%.

Напомним, что в прошлом году ФРС повышала базовую ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре.