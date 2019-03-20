Чиков: Следком прекратил уголовное дело в отношении Константина Кирхнера из Башкирии

Следственный комитет прекратил уголовное преследование жителя Бирского района Башкирии Константина Кирхнера. В отношении него было возбуждено дело по статье УК РФ 282.

«Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело Константина Кирхнера по статье 282 УК РФ», — написал в своем телеграм-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Напомним, что Кирхнер был направлен на принудительное психиатрическое лечение в Уфу после того, как пытался покончить с собой. Обвиняли жителя села Кайраково в возбуждении ненависти из-за его прямой трансляции в Periscope. Однако он пытался оспорить это решение. Ранее с подробностями дела обещал ознакомиться омбудсмен Башкирии Рим Каюмов.