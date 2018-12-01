Житель Башкирии обжаловал принудительное помещение в психдиспансер

Житель башкирского села Мишкино Константин Кирхнер обжаловал постановление Бирского межрайонного суда о направлении его в психиатрический диспансер Уфы для проведения экспертизы.

К его защите приступил адвокат правозащитной организации «Агора», написал в своем телеграм-канале Павел Чиков.

Напомним, что Кирхнер обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды. Следователи нашли признаки преступления по 282 статье УК РФ в трансляции мужчины, проведенной в приложении Periscope. Когда ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу, молодой человек пытался покончить с собой. С делом молодого человека обещал ознакомиться омбудсмен Башкирии Рим Каюмов.