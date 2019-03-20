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Гаагский трибунал изменил приговор Караджичу с 40 лет до пожизненного заключения

17:43, 20.03.2019
Гаагский трибунал изменил приговор Караджичу с 40 лет до пожизненного заключения
Фото: flickr.com / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Трибунал в Гааге решил изменить приговор бывшему лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу. Теперь он останется в тюрьме на пожизненный срок.

Судья Ван Йонсен объяснил, что трибунал счел «слишком мягким приговор, вынесенный ранее судебной палатой и предусматривающий 40 лет заключения», передает ТАСС.

«Апелляционная палата приговаривает Караджича к пожизненному заключению», — заявил Йонсен.

Напомним, что в 1992 году боснийские мусульмане инициировали выход Боснии и Герцеговины из состава Югославии. В ответ на это несколько автономных областей, созданных боснийскими сербами, объединились в Республику Сербскую (РС) и провозгласили ее частью Югославии. В 1992—1996 годах Караджич был президентом РС, во время Боснийской войны 1992—1995 годах был политическим лидером боснийских сербов.

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