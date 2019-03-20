Новости общества

07:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители Залесного потребовали закрыть проезд через поселок

15:27, 20.03.2019 11
Жители Залесного потребовали закрыть проезд через поселок
Фото: скриншот видеозаписи

Жители казанского поселка Залесный-2 потребовали закрыть проезд через их улицы, об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В связи с активным вводом домов в «Салават купере» поток транспорта усилился.

Часть жильцов жалуется на опасность, в том числе для детей. Другие переживают из-за состояния дорог, которые строились на деньги жителей.

«Мы просим, чтобы здесь поставили знак, запрещающий движение, то есть сквозной проезд через поселок. Сделать ее (дорогу, — прим. ред.) пешеходной, чтобы мы могли ходить на автобус и с автобуса и спокойно гулять», — пояснил один из жителей Залесного-2.

В администрации Казани сообщили, что по поводу предложений по организации новой дороги к ним не обращались. Это должны сделать власти Кировского района.

В районной администрации, в свою очередь, пояснили, что дорога в поселке открыта для общего пользования, поскольку является проезжей частью.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Совсем невозможно стало жить, полностью солидарны!!!!!
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    То ли ещё будет!
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    А новым жильцам Салават Купере как жить!? Выкупайте дорогу, оформляйте в собственность и запрещайте сколько хотите!!!!! Это дорога ОБЩЕГО пользования, ее чистите не вы, ее обслуживаете не вы, а государство, с моих налогов, с чего это я не смогу по ней проехать! Попробуйте запретить)))))
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Невозможно жить, переезжайте. Не хотите переезжать, оформляйте в собственность и ставьте шлагбаум. Если ничего не подходит, нечего воздух сотрясать. Дорога муниципальная, поэтому люди вправе ездить где угодно, если это не запрещено!
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Дорогу надо привести в порядок: асфальтировать, сделать пешеходную дорожку. Через все поселки вокруг Казани проходят дороги рядом с домами, также как и в самой Казани. Здесь расстояние от дороги до домов соответствует нормам. Сами жители поселка пользуются этой дорогой.
    Ответить
    Анонимно 20 марта
    Вот это конструктивно!
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    они там чем надышались? Живу в центре Казани, пойду бастовать чтобы закрыли Пушкина, иначе машины могут сбить ребенка
    Ответить
  • Анонимно 20 марта
    Мягко говоря, они там в Залестном-2 неправы. Дороги - общие.

    Чем жители Залестного-2 отличаются, например от жителей Аракчино, через который трасса поболее будет? Или жителей других поселков?

    "Вот, возьмите власти, чтобы жителям Залестного-2 хорошо было, за налоги других жителей, постройте объездную дорогу..."

    Во первых, чтобы там не гоняли, можно положить "лежачих". Да и не "гоняют" там, нет там таких дорог...
    Во вторых, можно организовать знаки для пешеходов..

    Но ведь хотят не этого, а чтоб не ездили...
    Ответить
  • Анонимно 21 марта
    Предлагаю закрыть дорогу через залесный-2 для жителей Салават Купере, а дорогу от Залесного-2 до Салават Купере, построенную в связи со строительством комплекса - для жителей Залесного. пусть по своим ебеням ездят как раньше. И садики и школы Салават Купере для детей из Залесного-2 закрыть - в самом поселке ни одного объекта инфраструктуры, на Салават они молится должны как по мне
    Ответить
  • Александр Граненков 21 марта
    а я согласен с жителями, т.к эти застройщики настроят домов а инфраструктуры нет ни хера.
    прежде чем застраивать нужно вначале об этом подумать я так считаю
    Ответить
  • Анонимно 21 марта
    Проблема очевидна и не вчера возникла! Еще до начала строительства таких огромных жилых массивов надо было продумать дороги!!! К Салавату идет только одна дорога из Залесного- Осиновская… Пока не решить проблему с другой дорогой ничего не изменится!!! Кто же придумал строить Жилой комплекс, с только проектной мощность- не менее 55тыс. населения, с одной дорогой?!!! Ну думаю надо дождаться какого то ЧП Федерального Масштаба, горячих репортажей с места ЧП по федеральным каналам, чтобы проблема как то начала решаться...
    Кстати вчера в СМИ появилось сообщение о дублере Горьковского шоссе. Так вот. Послушайте моё мнение....Появление данной дороги не решит ни один вопрос транспортной доступности Зеленодольска, Осиново, Васильево, Салавата и т.д. ….. Возникнут много новых вопросов связанных с дачными участками... , с вырубкой много страдальной зеленой зоны в Лебяжьем...
    Власти, пожалуйста думайте ( не о "распиле" ) прежде чем решать будете о введении проектов "для населения"....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров