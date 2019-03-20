Жители Залесного потребовали закрыть проезд через поселок

Фото: скриншот видеозаписи

Жители казанского поселка Залесный-2 потребовали закрыть проезд через их улицы, об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В связи с активным вводом домов в «Салават купере» поток транспорта усилился.

Часть жильцов жалуется на опасность, в том числе для детей. Другие переживают из-за состояния дорог, которые строились на деньги жителей.

«Мы просим, чтобы здесь поставили знак, запрещающий движение, то есть сквозной проезд через поселок. Сделать ее (дорогу, — прим. ред.) пешеходной, чтобы мы могли ходить на автобус и с автобуса и спокойно гулять», — пояснил один из жителей Залесного-2.

В администрации Казани сообщили, что по поводу предложений по организации новой дороги к ним не обращались. Это должны сделать власти Кировского района.

В районной администрации, в свою очередь, пояснили, что дорога в поселке открыта для общего пользования, поскольку является проезжей частью.