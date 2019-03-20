Жители Залесного потребовали закрыть проезд через поселок
Жители казанского поселка Залесный-2 потребовали закрыть проезд через их улицы, об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В связи с активным вводом домов в «Салават купере» поток транспорта усилился.
Часть жильцов жалуется на опасность, в том числе для детей. Другие переживают из-за состояния дорог, которые строились на деньги жителей.
«Мы просим, чтобы здесь поставили знак, запрещающий движение, то есть сквозной проезд через поселок. Сделать ее (дорогу, — прим. ред.) пешеходной, чтобы мы могли ходить на автобус и с автобуса и спокойно гулять», — пояснил один из жителей Залесного-2.
В администрации Казани сообщили, что по поводу предложений по организации новой дороги к ним не обращались. Это должны сделать власти Кировского района.
В районной администрации, в свою очередь, пояснили, что дорога в поселке открыта для общего пользования, поскольку является проезжей частью.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Чем жители Залестного-2 отличаются, например от жителей Аракчино, через который трасса поболее будет? Или жителей других поселков?
"Вот, возьмите власти, чтобы жителям Залестного-2 хорошо было, за налоги других жителей, постройте объездную дорогу..."
Во первых, чтобы там не гоняли, можно положить "лежачих". Да и не "гоняют" там, нет там таких дорог...
Во вторых, можно организовать знаки для пешеходов..
Но ведь хотят не этого, а чтоб не ездили...
прежде чем застраивать нужно вначале об этом подумать я так считаю
Кстати вчера в СМИ появилось сообщение о дублере Горьковского шоссе. Так вот. Послушайте моё мнение....Появление данной дороги не решит ни один вопрос транспортной доступности Зеленодольска, Осиново, Васильево, Салавата и т.д. ….. Возникнут много новых вопросов связанных с дачными участками... , с вырубкой много страдальной зеленой зоны в Лебяжьем...
Власти, пожалуйста думайте ( не о "распиле" ) прежде чем решать будете о введении проектов "для населения"....