Политолог допустил, что дочь Назарбаева может в будущем стать главой Казахстана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига в дальнейшем может стать президентом республики. Такое мнение высказал директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Андрей Казанцев.

По его словам, возможность, что она займет пост отца в будущем, есть, но сейчас рано конкретно обсуждать, кто будет следующим президентом Казахстана, так как не началась президентская кампания.

«Она (Назарбаева) один из самых опытных политиков в Казахстане. У нее есть потенциал и помимо влияния ее отца. Сейчас все возможно», — цитирует Казанцева «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига избрана спикером Сената республики.