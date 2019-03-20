Путин поручил распространить «ипотечные каникулы» на действующие договоры

Президент России Владимир Путин поручил на совещании с членами правительства распространить «ипотечные каникулы» на действующие договоры.

По его словам, люди восприняли предложение об «ипотечных каникулах» так, что они будут распространяться на все выданные ипотечные кредиты.

«Но как говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде», — цитирует российского лидера ТАСС.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект об «ипотечных каникулах». В случае принятия документа будет установлен льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.