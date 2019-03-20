Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России обяжет сотрудников извиняться перед заключенными и их родственниками в случае нарушения прав. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс этики, документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что сейчас в российском законодательстве нет нормы, обязывающей сотрудников ФСИН приносить извинения пострадавшим от их противоправных действий. При этом у сотрудников прокуратуры и полиции подобные положения закреплены в законе.

Ранее стало известно, что ФСИН закупит тысячу дистанционных электрошокеров за 11,5 млн рублей.