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Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

12:35, 20.03.2019
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России обяжет сотрудников извиняться перед заключенными и их родственниками в случае нарушения прав. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс этики, документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что сейчас в российском законодательстве нет нормы, обязывающей сотрудников ФСИН приносить извинения пострадавшим от их противоправных действий. При этом у сотрудников прокуратуры и полиции подобные положения закреплены в законе.

Ранее стало известно, что ФСИН закупит тысячу дистанционных электрошокеров за 11,5 млн рублей.

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