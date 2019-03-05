ФСИН закупит тысячу дистанционных электрошокеров за 11,5 млн рублей
Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) приобретет 1 000 дистанционных электрошокеров. Информация опубликована на официальном портале госзакупок.
Согласно документам, ведомство закупит предназначенные для профессионального применения электрошокеры «АИР-107У», выполненные в виде дубинки. Электрошокеры должны быть рассчитаны на не менее 3 тысячи включений и работать при температурах от -20 до +50 градусов.
Заказчиком контракта выступает Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН. Стоимость закупки оценивается в 11,5 млн рублей.
Поставщик должен доставить товар до 30 сентября 2019 года.
Напомним, ранее руководство ФСИН отказалось переводить зарплаты сотрудникам только через Сбербанк.Общество
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