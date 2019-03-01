Сегодня Рустам Минниханов празднует свой день рождения

Сегодня, 1 марта, президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову исполняется 62 года.

Президент РТ проведет свой день рождения на рабочем месте, а вечером он отметит праздник в кругу семьи.



Сегодня в графике Минниханова нет публичных мероприятий, уточнила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Рустам Минниханов родился в 1957 году в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. В 1990 году он возглавил Арский райисполком. В 1996 году Минниханов был назначен министром финансов РТ, а в 1998 году занял должность премьер-министра республики. Президентом Республики Татарстан Минниханов является с 25 марта 2010 года.

