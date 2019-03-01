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Сегодня Рустам Минниханов празднует свой день рождения

08:59, 01.03.2019 2
Сегодня Рустам Минниханов празднует свой день рождения
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 1 марта, президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову исполняется 62 года.

Президент РТ проведет свой день рождения на рабочем месте, а вечером он отметит праздник в кругу семьи.

Сегодня в графике Минниханова нет публичных мероприятий, уточнила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Рустам Минниханов родился в 1957 году в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР. В 1990 году он возглавил Арский райисполком. В 1996 году Минниханов был назначен министром финансов РТ, а в 1998 году занял должность премьер-министра республики. Президентом Республики Татарстан Минниханов является с 25 марта 2010 года.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    С днём рождения вас ! спасибо за отстаивание интересов республики с федеральным центром .
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  • Анонимно 01 марта
    С Днём Рождения!!!
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