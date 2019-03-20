В Казани пройдет этап Кубка России по шахматам

В Казани состоится Мемориал Валерия Яндемирова — этап Кубка России по шахматам.

Мероприятие пройдет с 22 по 29 марта в шахматной школе олимпийского резерва имени Нежметдинова. Турнир соберет около 250 спортсменов в возрасте до 9, 11, 13 и 15 лет из разных регионов России, сообщили в пресс-службе Федерации шахмат РТ.

Стоит отметить, что соревнования будут посвящены памяти жившего в Казани международного татарстанского гроссмейстера Валерия Яндемирова.

Напомним, ранее российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.