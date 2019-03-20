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В Казани пройдет этап Кубка России по шахматам

08:39, 20.03.2019 1
В Казани пройдет этап Кубка России по шахматам
Фото: pixabay.com

В Казани состоится Мемориал Валерия Яндемирова — этап Кубка России по шахматам.

Мероприятие пройдет с 22 по 29 марта в шахматной школе олимпийского резерва имени Нежметдинова. Турнир соберет около 250 спортсменов в возрасте до 9, 11, 13 и 15 лет из разных регионов России, сообщили в пресс-службе Федерации шахмат РТ.

Стоит отметить, что соревнования будут посвящены памяти жившего в Казани международного татарстанского гроссмейстера Валерия Яндемирова.

Напомним, ранее российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.

Спорт Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 марта
    Удачи в проведении данного мероприятия организаторам! Моя внучка с родителями поехали. Мы из Оренбуржья... Не найду регистрацию, подскажите...
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