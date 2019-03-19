Минпромторг РФ намерен ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Министерство промышленности и торговли России предложило ужесточить правила продажи моторного топлива на АЗС.

Под запрет могут попасть любые видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.

В Минпромторге РФ отметили, что, по оценкам Росстандарта, доля фальсифицированного моторного топлива на рынке составляет около 9%.

«Использование такого топлива наносит вред государству, добросовестному бизнесу, обществу и окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан», — сообщили в ведомстве.

Сейчас документ Минпромторга проходит общественное обсуждение. В ведомстве рассчитывают, что проект будет принят в четвертом квартале 2019 года. Как только он вступит в силу, на АЗС начнутся проверки на наличие суррогата, передает ТАСС.



Ранее Минпромторг подвел итоги первых проверок качества бензина на российских АЗС. В семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. При этом топливо, которое реализовывалось по цене ниже, чем на сетевых АЗС, уступало по качеству бензину крупных заправок.