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МТС снизила прогноз по затратам на «закон Яровой»

15:59, 19.03.2019
МТС снизила прогноз по затратам на «закон Яровой»
Фото: ru.wikipedia.org

Компания МТС снизила оценку затрат на исполнение «закона Яровой» — с 60 до 50 млрд рублей за пять лет. Об этом говорится в сообщении мобильного оператора по поводу финансовой отчетности за 2018 год.

Прогноз инвестиций был пересмотрен после проведения закупочных процедур, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора МТС Алексея Корню.

Напомним, с 1 октября в силу вступили поправки в законодательство из «пакета Яровой». Теперь интернет-компании обязаны хранить весь трафик пользователей за 30 дней, включая фото, видео и аудиофайлы.

Технологии
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