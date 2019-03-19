МТС снизила прогноз по затратам на «закон Яровой»

Компания МТС снизила оценку затрат на исполнение «закона Яровой» — с 60 до 50 млрд рублей за пять лет. Об этом говорится в сообщении мобильного оператора по поводу финансовой отчетности за 2018 год.

Прогноз инвестиций был пересмотрен после проведения закупочных процедур, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора МТС Алексея Корню.

Напомним, с 1 октября в силу вступили поправки в законодательство из «пакета Яровой». Теперь интернет-компании обязаны хранить весь трафик пользователей за 30 дней, включая фото, видео и аудиофайлы.