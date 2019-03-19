В России могут воссоздать зону, имитирующую условия на Венере

В Подмосковье могут восстановить камеру, которая способна создать условия, как на Венере — температуру в 500 градусов Цельсия и давление в 100 атмосфер. Ее планируется использовать для испытания российско-американской межпланетной станции «Венера-Д.

Камера существовала во времена СССР на НПО им. Лавочкина для тестирования аппаратов «Венера/Вега», пишет «РИА Новости» со ссылкой на соруководителя двусторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмилу Засову.

Отмечается, что испытания приборов для функционирования в условиях атмосферы Венеры планируется проводить в американском исследовательском центре им. Гленна.

Ранее сообщалось, что Россия и США отправят космическую станцию «Венера-Д» к Венере в 2026 году.