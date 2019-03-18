Профессор КФУ рассказал об аномальной погоде в Казани

Завкафедрой метеорологии КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал об аномальной погоде в Казани.

«Март уже перевыполнил норму осадков. По данным метеостанции КФУ, в текущем месяце уже выпало 34 миллиметра. Таким же аномальным первый весенний месяц будет и по температурным показателям», — приводит его слова пресс-служба вуза.

Он отметил, что вплоть до 24 марта среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса.

Напомним, сегодня, 18 марта, в Татарстане ожидается теплая облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Днем столбик термометра прогреется до 0… +5 градусов.