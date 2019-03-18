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Профессор КФУ рассказал об аномальной погоде в Казани

14:51, 18.03.2019 1
Профессор КФУ рассказал об аномальной погоде в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Завкафедрой метеорологии КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал об аномальной погоде в Казани.

«Март уже перевыполнил норму осадков. По данным метеостанции КФУ, в текущем месяце уже выпало 34 миллиметра. Таким же аномальным первый весенний месяц будет и по температурным показателям», — приводит его слова пресс-служба вуза.

Он отметил, что вплоть до 24 марта среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса.

Напомним, сегодня, 18 марта, в Татарстане ожидается теплая облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Днем столбик термометра прогреется до 0… +5 градусов.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    Хорошо. А то пикетчику ЖК Золотая середина Четаева 3 было холодно каждый день стоять с плакатом "Марафон наднжды" на площади свободы у каб. мина с призывом достроить дом.
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