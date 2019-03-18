Глава Warner Brothers ушел в отставку после сообщений о связи с британской актрисой

Генеральный директор кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара покинет свой пост из-за сексуального скандала.

В начале Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой утверждалось, что Цудзихара помогал получать роли 21-летней британской актрисе Шарлотте Кирк, с которой у него была сексуальная связь.

«В интересах WarnerMedia, Warner Bros., наших сотрудников и наших партнеров, Кевин уходит с поста председателя и генерального директора Warner Brothers», — заявил генеральный директор WarnerMedia Джон Стэнки, чьи слова приводит The Variety.



Кто займет место гендиректора Warner Brothers, пока неизвестно.

Ранее американский актер Кевин Спейси оказался в центре скандала после того, как актер сериала «Звездный путь» Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах.