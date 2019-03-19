Samsung запатентовала гибкий смартфон со съемной камерой
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на смартфон с гибким корпусом и съемной камерой.
Новый гаджет сможет изгибаться в верхней и нижней частях корпуса. Съемную камеру можно будет присоединить к смартфону при помощи специального крепления.
О возможных сроках появления новой разработки на коммерческом рынке ничего не известно, передает 3dnews.ru.
Ранее компания Samsung представила смартфон Galaxy M30. Он оснащен 6,38-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Кроме того, аппарат имеет сканер отпечатка пальца и аккумулятор на 5000 мАч.ТехнологииIT
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