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Samsung запатентовала гибкий смартфон со съемной камерой

02:35, 19.03.2019
Samsung запатентовала гибкий смартфон со съемной камерой
Фото: uspto.gov

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на смартфон с гибким корпусом и съемной камерой.

Новый гаджет сможет изгибаться в верхней и нижней частях корпуса. Съемную камеру можно будет присоединить к смартфону при помощи специального крепления.

О возможных сроках появления новой разработки на коммерческом рынке ничего не известно, передает 3dnews.ru.

Ранее компания Samsung представила смартфон Galaxy M30. Он оснащен 6,38-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Кроме того, аппарат имеет сканер отпечатка пальца и аккумулятор на 5000 мАч.

ТехнологииIT
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