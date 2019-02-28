Samsung продемонстрировал Galaxy M30 с аккумулятором на 5000 мАч

Фото: Samsung

Samsung показал бюджетный смартфон Galaxy M30, у которого 6,38-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, сообщают «Известия».

На задней панели есть сканер отпечатка пальца. У смартфона аккумулятор на 5000 мАч, помимо этого, есть тройная основная камера.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты ресурса DxOMark назвали камеру Samsung Galaxy S10+ лучшей в мире. В результате тестов она набрала 109 баллов и поделила первое место в рейтинге с Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro. За качество фотосъемки новая «галактика» получила 114 баллов, за качество видео — 97 баллов. По последнему показателю смартфон уступил лидерство Xiaomi Mi 9, который набрал 99 баллов.