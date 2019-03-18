Корпорацию развития Пермского края возглавил замминистра Ведерников

Замглавы Минстроя Пермского края Игорь Ведерников перешел на пост гендиректора АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). Руководивший ранее корпорацией Павел Жиделев стал его заместителем.

Региональный министр строительства Михаил Сюткин заявил, что кадровые перестановки связаны с необходимостью усилить КРПК.

«2019 год является ключевым для реализации мероприятий по строительству и вводу домов в Березниках. Ранее Правкомиссией РФ были определены масштабные задачи по расселению жителей из домов, которые находятся в зоне техногенной аварии», — приводит слова руководителя пресс-служба краевого Минстроя.

Сюткин добавил, что в Березниках будет организована «полноценная дирекция строительства».

На пост заместителя министра строительства Пермского края назначен главный инженер — заместитель руководителя регионального управления капитального строительства Андрей Колмогоров.