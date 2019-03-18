В Татарстане ожидается мокрый снег и до +5˚С
Сегодня, 18 марта, в Татарстане ожидается теплая облачная погода с прояснениями.
Местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Минимальные температуры воздуха ночью составят -2..-7˚. Днем столбик термометра прогреется до 0..+5˚. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный умеренный.Общество Татарстан
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