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В Татарстане ожидается мокрый снег и до +5˚С

04:35, 18.03.2019
В Татарстане ожидается мокрый снег и до +5˚С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 18 марта, в Татарстане ожидается теплая облачная погода с прояснениями.

Местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью составят -2..-7˚. Днем столбик термометра прогреется до 0..+5˚. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Общество Татарстан
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