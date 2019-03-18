ФАС уличила телеканал Nickelodeon в превышении допустимого уровня громкости

Комиссия ФАС России признала ООО «МТВ Нетворкс Ник Восток» нарушившим требования к громкости звуков рекламы, анонсов, сообщается на официальном портале ФАС.

Разница между громкостью анонсов и прерываемой ими передачи достигла от 1,7 дБ до 2,1 дБ при допустимых 1,5 дБ. Компании предписано устранить нарушение закона.

Напомним, ранее сообщалось, что во время подготовки и проведения Всемирной зимней Универсиады в Красноярске почти треть закупок были проведены с нарушениями законодательства, сообщает «Коммерсант». Такое заявление сделал замруководителя регионального управления ФАС Олег Харченко. Основные нарушения касаются составления документации под конкретного заказчика и необоснованных отклонений заявок.