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Французский композитор Дидье Маруани подал к Киркорову иск о плагиате на 272 млн рублей

13:19, 18.03.2019 1
Французский композитор Дидье Маруани подал к Киркорову иск о плагиате на 272 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org / Sebmarouani

Французский композитор и музыкант Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Со слов Дидье Маруани, песня Киркорова «Жестокая любовь» сходна с его «A Symphonic Space Dream», сообщает РБК.

Маруани подал исковые требования на 272 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Москвы отказала Филиппу Киркорову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова.

«По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — передает ТАСС слова Трунова.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 марта
    Давно пора вывести на чистоту этого фанерщика.
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