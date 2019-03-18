Французский композитор Дидье Маруани подал к Киркорову иск о плагиате на 272 млн рублей

Французский композитор и музыкант Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Со слов Дидье Маруани, песня Киркорова «Жестокая любовь» сходна с его «A Symphonic Space Dream», сообщает РБК.



Маруани подал исковые требования на 272 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Москвы отказала Филиппу Киркорову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова.

«По заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — передает ТАСС слова Трунова.