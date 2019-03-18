Скончался российский режиссер Юрий Шиллер

Российский режиссер-документалист Юрий Шиллер скончался на 78-м году жизни.

Фильмы Шиллера хранятся в библиотеке Конгресса США, в Москве в архиве гостелерадио на Шаболовке. За свою карьеру он снял более 60 документальных и игровых фильмов, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что его фильм «Воробей» был выдвинут на XXXI Московский международный кинофестиваль.

Напомним, ранее судмедэксперты установили причину смерти вокалиста The Prodigy.