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Скончался российский режиссер Юрий Шиллер

01:44, 18.03.2019
Скончался российский режиссер Юрий Шиллер
Фото: unikino.ru

Российский режиссер-документалист Юрий Шиллер скончался на 78-м году жизни.

Фильмы Шиллера хранятся в библиотеке Конгресса США, в Москве в архиве гостелерадио на Шаболовке. За свою карьеру он снял более 60 документальных и игровых фильмов, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что его фильм «Воробей» был выдвинут на XXXI Московский международный кинофестиваль.

Напомним, ранее судмедэксперты установили причину смерти вокалиста The Prodigy.

ОбществоКультура
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