Эксперт рассказал, когда выйдут смартфоны со 100-мегапиксельными камерами

Смартфоны со 100-мегапиксельными камерами, вероятно, появятся до конца 2019 года. Об этом заявил директор по управлению продуктами компании Qualcomm Джадд Хип.

Количество мегапикселей в камерах получится увеличить благодаря скорому выходу процессора Snapdragon. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE, пишет портал iXBT.

Модернизированные характеристики процессора позволят снимать смартфонами в высоком качестве без отключения таких функций, как многокадровое шумоподавление и нулевая задержка затвора.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple в 2020 году может выпустить очки дополненной реальности.