Apple в 2020 году может выпустить очки дополненной реальности

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Аналитик Мин-Чи Куо рассказал, что очки дополненной реальности от Apple могут появиться к 2020 году.

Они будут представлять собой аксессуар для iPhone и использоваться в качества дополнительного экрана.

По информации аналитика, массовое производство таких очков может начаться в четвертом квартале 2019 года. Однако он не исключает, что выпуск очков отложат до второго квартала 2020 года, пишет Macrumors.com.

Ранее главный научный сотрудник Oculus Research Майкл Абраш, работающий в Facebook заявил, что к 2022 году очки дополненной реальности смогут заменить смартфоны.