«Яндекс» разработал собственную социальную сеть

Российская компания «Яндекс» разработала социальный сервис «Аура».

Программа работает внутри собственного приложения компании. Она будет находить новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, а также использовать информацию, уже предоставленную пользователем на других ресурсах компании.

В настоящий момент соцсеть находится в тестовом режиме. Попасть туда можно с помощью приглашения от действующего участника тестирования, пишет «РИА Новости».

Сроки полноценного запуска новой социальной сети не уточняются.

Напомним, ранее «Яндекс» запустил робота по поиску пиратского контента.