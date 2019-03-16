«Яндекс» разработал собственную социальную сеть
Российская компания «Яндекс» разработала социальный сервис «Аура».
Программа работает внутри собственного приложения компании. Она будет находить новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, а также использовать информацию, уже предоставленную пользователем на других ресурсах компании.
В настоящий момент соцсеть находится в тестовом режиме. Попасть туда можно с помощью приглашения от действующего участника тестирования, пишет «РИА Новости».
Сроки полноценного запуска новой социальной сети не уточняются.
Напомним, ранее «Яндекс» запустил робота по поиску пиратского контента.ТехнологииIT
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым