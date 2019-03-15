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Сегодня в Казани самая длинная пробка составила 3,6 километра

19:46, 15.03.2019
Сегодня в Казани самая длинная пробка составила 3,6 километра
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,6 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован вечером на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Академика Сахарова от улицы Волкова до проспекта Альберта Камалеева. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл меньше, чем обычно.

Наиболее загруженными дорогами города вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (5 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (6 баллов).

Самая большая пробка на этой неделе была зафиксирована 11 марта от магистрали М7 до улицы Журналистов. Ее длина составила 6,6 км.

Общество Татарстан
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