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Ретейлер Ozon вернул возможность бесплатной доставки товаров

02:33, 16.03.2019
Ретейлер Ozon вернул возможность бесплатной доставки товаров
Фото: flickr.com

У ретейлера Ozon снова появилась возможность бесплатной доставки товаров, сообщается на официальном портале компании.

Теперь заказы от 3,5 тысячи рублей могут привезти бесплатно, это возможно, если заказ будет оплачен онлайн. Услуга распространяется не на все регионы.

Напомним, ранее сообщалось, что Ozon и Gett Delivery запустили совместную работу над проектом по доставке заказов клиентам в Москве и области, сообщает портал Retail. Курьеры Gett Delivery берут товары из сортировочных центров Ozon, которые находятся в черте города, и доставляют покупателям. Руководитель собственной и региональной курьерской доставки в Ozon Павел Пиняжин отмечает, что названный пилотный проект показал отличные результаты. Весной этого года планируется запуск совместной доставки в Санкт-Петербурге.

ТехнологииОбществоИнфраструктураБизнесРозничная торговля
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