Ozon запустил совместный проект по доставке заказов с Gett Delivery

Ozon и Gett Delivery запустили совместную работу над проектом по доставке заказов клиентам в Москве и области, сообщает портал Retail.

Курьеры Gett Delivery берут товары из сортировочных центров Ozon, которые находятся в черте города, и доставляют покупателям. Руководитель собственной и региональной курьерской доставки в Ozon Павел Пиняжин отмечает, что названный пилотный проект показал отличные результаты. Весной этого года планируется запуск совместной доставки в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее сообщалось, что российский интернет-ретейлер Ozon может создать на территории опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск» логистический центр. Ключевым преимуществом представители компании отметили удобное расположение промышленной площадки, что позволит успешно развивать логистический центр в Поволжье, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики РТ.



